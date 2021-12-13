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لجنة التعليم النيابية تبحث مواضيع تتعلق بمعلمي التربية

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الإثنين، 13-12-2021 07:01 ص

لجنة التعليم النيابية تبحث مواضيع تتعلق بمعلمي التربية

نواب


الوكيل الإخباري - تبحث لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماعها المنوي عقده الاثنين، عدة مواضيع مدرجة على جدول أعمالها بحضور رئيسها النائب طالب الصرايرة.

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وتناقش اللجنة خلال الاجتماع أمور تهم المعلمين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم لبلوغهم سن التقاعد ولم يتقاضوا راتب الضمان الاجتماعي.


وتناقش أيضا موضوع رواتب المعلمين بأثر رجعي الذين تم إحالتهم على الاستيداع وتحسين رواتب الذين تم إحالتهم على التقاعد قبل 2010.


وتبحث اللجنة قضية الملاحظات الواردة من قبل مجموعة من مدرسي الأكاديمية الملكية للمكفوفين.


 




 

 


 

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