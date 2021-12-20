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الإثنين، 20-12-2021 07:00 ص

لجنة التعليم النيابية تناقش الوضع الوبائي في المدارس اليوم

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية متخصصة في مجلس النواب، الاثنين؛ لمناقشة عدة قضايا، حيث تناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، الوضع الوبائي في مدارس وزارة التربية والتعليم، وجاهزية الوزارة لإجراء امتحانات الدورة التكميلية لطلاب الثانوية العامة.

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وتناقش لجنتا التعليم والشباب والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان خلال اجتماع مشترك، موضوع الاستغناء عن خدمات أساتذة في الجامعة العربية المفتوحة، وتعديل أسس إجازة ممارسة العمل الأكاديمي، وتخفيض مدة الإقامة المفروضة لطلبة الدراسات العليا خارج الأردن.


وتجتمع اللجنة الإدارية، لمناقشة العلاوات الفنية للمحاسبين الإداريين، كما تناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية مواضيع تتعلق بدعم مربي الثروة الحيوانية.


 




 

 


 

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