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الإثنين، 29-08-2022 06:15 ص

لجنة التعليم النيابية تناقش اليوم دمج وزارتي التربية والتعليم العالي

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الوكيل الاخباري - تعقد لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب، الاثنين، اجتماعا يناقش قضايا عدة بينها دمج وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وطلبة الطب العائدين من أوكرانيا.

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ويشمل الاجتماع أيضا، مناقشة تعيين مبتعثي وزارة التربية والتعليم، وتعيين تخصص معلم مجال اجتماعيات، وتعيين خريجي العلوم السياسية لتدريس مادة التربية الوطنية في المدارس، والموقف الفني لمديريات التربية والتعليم في المملكة.


وتشمل خارطة طريق تحديث القطاع العام التي ستمتد حتى العام 2033، إنشاء وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية من خلال دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى دمج مؤسسة التدريب المهني في الوزارة الجديدة لتصبح هذه الوزارة هي المظلة لتنمية الموارد البشرية من حيث التعليم الأكاديمي والمهني والتقني، والتعليم العالي.


 




 

 


 

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