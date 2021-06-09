لجنة التعليم النيابية تناقش خطة وزارة التربية لسد الفاقد التعليمي

الوكيل الإخباري - تجتمع لجنة التعليم والشباب النيابية، الأربعاء، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم لسد الفاقد التعليمي، التي ستنفذها الوزارة في الفترة من 15 آب/أغسطس وحتى 15 أيلول/سبتمبر.

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كما ستناقش لجنة التعليم والشباب النيابية، خطة الوزارة بإعطاء اللقاح الواقي من فيروس كورونا للطلاب والمعلمين.



وستناقش موضوع الطلبة الأردنيين الدارسين في تركيا وفي جمهورية كازاخستان.



إضافة إلى موضوع المدرسين في كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأردنية/ العقبة.



وتجتمع لجنة الصحة والبيئة النيابية، لمناقشة موضوع رواتب الأطباء العاملين في القطاع الخاص.



وستنفذ لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، زيارة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان.

