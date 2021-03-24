الأربعاء 24-03-2021
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الأربعاء، 24-03-2021 10:06 م

لجنة التعليم النيابية: وزارة التربية أجرت تقييم لتجربة التعليم عن بُعد

المومني
أرشيفية


الوكيل الإخباري- تحدث رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، بلال المومني، الأربعاء، عن إعداد وزارة التربية والتعليم دراسة لتقييم تجربة التعليم عن بعد التي لجأت له بسبب تداعيات فيروس كورونا.

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وقال المومني خلال تصريحات تلفزيونية، "حسب ما علمت أن وزارة التربية والتعليم قيّمت تجربتها بالتعليم عن بُعد وهناك أرقام ودراسات تمت وسترجع إلينا في خلاصتها ونتائجها وعلى هذا الأساس نستطيع تقييم تحديد الخطط التي ستقوم بها الوزارة مستقبلا".


"طالبنا من الحكومة تقييم تجربتها في التعليم عن بُعد وما نزال بانتظار التقييم"، وفق المومني الذي توقع وصول التقييم إلى اللجنة النيابية "خلال الفترة القليلة المقبلة".


وأشار إلى أن "التعليم عن بعد خيار لجأت له الحكومة مجبرة، شيء لا بد منه، ولن نستطيع إكمال العملية التعليمية في هذه الفترة إلا من خلال التعليم عن بعد".


 




 

 


 

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