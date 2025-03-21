لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى

الوكيل الإخباري- تقدمت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان بالتهنئة والتبريك للمنتخب الوطني لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على شقيقه الفلسطيني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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