لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى

وأعربت رئيسة اللجنة العين الدكتورة هيفاء النجار، عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير، الذي يرسّخ مكانة الأردن على خارطة كرة القدم العالمية، مشيرة إلى تطور كرة القدم الأردنية نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها الاتحاد الأردني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري واللاعبون.
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