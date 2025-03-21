الجمعة 2025-03-21 07:53 م
 

لجنة الثقافة والشباب والرياضة في الأعيان تهنىء منتخب النشامى

مجلس الأعيان
مجلس الأعيان
 
الجمعة، 21-03-2025 05:58 م

الوكيل الإخباري-    تقدمت لجنة الثقافة والشباب والرياضة في مجلس الأعيان بالتهنئة والتبريك للمنتخب الوطني لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على شقيقه الفلسطيني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

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وأعربت رئيسة اللجنة العين الدكتورة هيفاء النجار، عن الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الكبير، الذي يرسّخ مكانة الأردن على خارطة كرة القدم العالمية، مشيرة إلى تطور كرة القدم الأردنية نتيجة الجهود الحثيثة التي بذلها الاتحاد الأردني لكرة القدم والجهاز الفني والإداري واللاعبون.

 
 
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