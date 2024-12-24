لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية تبحث آلية تنفيذ خطة عملها خلال الفترة المقبلة

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الوكيل الإخباري- عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة ، لبحث آلية تنفيذ خطة عملها خلال الفترة المقبلة. اضافة اعلان





ونوه البدادوة إلى أن اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات مع أصحاب الاختصاص والمعنيين بقطاع النقل للتعرف على الحلول للتحديات التي تواجه مجالات قطاع النقل، ودراسة استراتيجية قطاع النقل للأعوام 2024-2028.



وشدد البدادوة على أهمية وحساسية قطاع النقل حيث أن القطاع يشكل أحد أهم القطاعات الاقتصادية ومحور أساسي في رؤية التحديث الاقتصادي وتمثل أنشطته محفز اقتصادي لرفع معدل النمو، كما أن إنشاء ميناء معان البري يعد من أهم المشاريع الاستثمارية في القطاع، داعياً الحكومة إلى توفير كافة أشكال الدعم لتحفيزه مع ضرورة مشاركة القطاع الخاص لإيجاد الأرضية المشتركة للنهوض به.



وأشار البدادوة، إلى أن أبرز القضايا المطروحة في القطاع هي غياب مرجعية موحدة تعنى في إدارة القطاع عبر الازدواجية في عمل الدوائر الحكومية العاملة في القطاع مما أدى إلى غياب المتابعة والتنظيم في بعض مجالات القطاع مثل موضوع التطبيقات الذكية التي لم يتم التوصل لحلول لها منذ عام 2018، وارتفاع كلف الأعمال بالقطاع مما يؤثر على المستثمرين والعاملين في القطاع.



وأكد البدادوة، أن اللجنة ستقوم بمتابعه القضايا المتعلقة في محور لجنة الخدمات العامة من قوانين وأعمال وزارة الأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى والبلديات التي تواجه مشاكل وتحديات عديدة تمس حياة المواطن.



ودعا البدادوة أثناء الاجتماع النواب الحضور وهم طارق بني هاني، محمد المحاميد، نبيل الشيشاني، مي الحراحشة، وليد المصري، عبد الرؤوف الربيحات، زهير الخشمان، جهاد مدانات ، لتقديم مقترحاتهم حول آلية تنفيذ برامج اللجنة .