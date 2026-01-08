لجنة الخدمات في الأعيان تبحث واقع عمل دائرة الأرصاد الجوية وسبل دعمها

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور مصطفى الحمارنة، واقع عمل دائرة الأرصاد الجوية، والقدرات الفنية والبشرية التي تمتلكها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، وسبل دعمها وتعزيز دورها في خدمة القطاعات الوطنية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس ، بحضور مدير دائرة الأرصاد الجوية الدكتور رائد آل خطاب، وعدد من المسؤولين بالدائرة، حيث استمعت اللجنة إلى عرض قدّمه مدير الدائرة حول مهام الأرصاد الجوية وخططها التطويرية، وأهمية تحديث البنية التحتية الفنية وتوسيع برامج التدريب وبناء القدرات.



وتحدث العين الدكتور الحمارنة، عن أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به دائرة الأرصاد الجوية في دعم قطاعات النقل والطيران والزراعة وإدارة الأزمات، مشدداً على أن الغاية من الاجتماع تتمثل في تجويد أداء الدائرة والارتقاء بها إلى مرحلة أعلى، نظراً لأهميتها البالغة في الحياة العامة والدور المحوري الذي تقوم به في مختلف القطاعات.



وشدد على ضرورة تعزيز استقلالية دائرة الأرصاد الجوية، باعتبارها دائرة وطنية تُعد جزءاً أصيلاً من ثقافة الدولة ومؤسساتها، لما لها من أثر مباشر في دعم اتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، وخدمة المواطنين، مؤكداً أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق أفضل المعايير العلمية والمهنية.



من جهته، قال الدكتور آل خطاب إن الدائرة تُعد من أقدم مؤسسات الدولة، والمصدر الوطني الرئيسي والمختص في مجال المناخ وإصدار النشرات الجوية وإطلاق التحذيرات، حيث تعمل على مدار الساعة باعتبارها دائرة فنية مخوّلة رسمياً بهذا الدور الحيوي.



وأوضح أن دائرة الأرصاد الجوية تتقاطع في عملها مع مختلف القطاعات، وهي عضو فاعل في منظمة الأرصاد الجوية العالمية، ولجنة الأرصاد في جامعة الدول العربية، وتضطلع بدور أساسي في أنظمة الإنذار المبكر، إلى جانب اعتمادها على النموذج العددي، وهو برنامج حاسوبي متقدم يسهم في رفع دقة التنبؤات الجوية.



وأشار آل خطاب إلى التوسع في شبكات الرصد الجوي وزيادة عدد المحطات، ضمن خطة مشتركة مع وزارة النقل لتطوير وتحديث محطات الرصد الجوي، لافتاً إلى إدخال خدمات الأرصاد الجوية على تطبيق "سند"، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التنبؤ والإنذار المبكر.



وبيّن أن مركز التدريب التابع للدائرة يقدم حالياً خدمات تدريبية متخصصة لمختلف الجهات، مع اعتماد الشهادات الصادرة عنه، بما يسهم في بناء القدرات الوطنية ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال الأرصاد الجوية.