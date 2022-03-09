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الأربعاء، 09-03-2022 04:36 م

لجنة الزراعة بالأعيان تبحث تحديات التصنيع الغذائي

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الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان لدى اجتماعها الأربعاء، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، تحديات التصنيع الغذائي.

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وقال الزعبي، إن اللجنة حريصة على دعوة الخبراء والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم لتطوير هذا القطاع وتذليل العقبات، مؤكداً على وجود قاعدة بيانات زراعية صناعية تدرس نمط الإنتاج والتسويق، لتحسين مستوى القرارات المتخذة بهذا القطاع.

 

ودعا إلى تنظيم سياسات الإنتاج، ورفع نسبة القروض من مؤسسة الإقراض الزراعي.

 

بدوره، أكد خبير التصنيع الغذائي في غرفة صناعة الأردن، المستشار المهندس باسل الريماوي، أهمية دعم الصناعات الغذائية في الأردن، وانشاء صناعات زراعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتوفير حالة استثمار عالمية مثل الزيتون، والتمور، والحمضيات، والبندورة من رب البندورة المركز، والبندورة المجففة إضافة إلى الحلويات الشرقية الأردنية، والبهارات بكافة أنواعها، حيث تعتبر ثروات مذهلة في القطاع الزراعي.


 




 

 


 

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