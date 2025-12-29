لجنة الزراعة والمياه النيابية تناقش اليوم الواقع المائي في المملكة

وخلال الاجتماع، تناقش اللجنة مع المعنيين في الوزارة، الواقع المائي في المملكة، والمشاريع الحالية والمستقبلية لدى الوزارة، والمواضيع المتعلق بقطاع المياه
كما تجتمع اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، لإقرار مشروع قانون معدّل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 بالصيغة النهائية.
وكان وزير العدل بسام التلهوني، قال إن مشروع القانون يتضمن تخفيض الرسوم الإلكترونية المعمول بها في نظام المحاكم، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين آليات تقديم الخدمات القضائية.
فيما أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن بيانات المواطنين محمية بشكل كامل من خلال الرقم الوطني وبطاقة الأحوال المدنية، مشددًا على التزام الوزارة بأعلى معايير الأمن السيبراني وحماية الخصوصية وضمان استخدام البيانات الرسمية للأغراض القانونية والإدارية فقط، بما يعزز الثقة بالخدمات الرقمية الحكومية.
كما تواصل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون المنافسة لسنة 2025، برئاسة النائب خالد أبو حسان، الذي أكد أن التعديلات المقترحة على بعض المواد تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية ومنع أي حالات احتكار أو هيمنة من قبل مؤسسة أو شخص على السوق، وبما يعزز بيئة المنافسة العادلة ويحمي المستهلك.
