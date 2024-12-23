 
الإثنين 2024-12-23 04:39 م
 

لجنة السياحة النيابية تسعى لتطوير القطاع ومعالجة تحدياته

ت
أرشيفية
الإثنين، 23-12-2024 03:31 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، وصفي حداد، أن القطاع السياحي من القطاعات المهمة التي ترفد الناتج المحلي للدولة.

اضافة اعلان


وقال حداد، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين، إن اللجنة ستقوم بزيارة للمواقع والمناطق السياحية في مختلف مناطق المملكة، من أجل الوقوف على التحديات التي تواجهها، وتذليل الصعوبات أمامها.


وأكد أن اللجنة تفتح أبوابها أمام الجميع، من أجل تلقي الشكاوى والملاحظات التي تؤثر سلبا على القطاع السياحي، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة وإقرار مشاريع القوانين المحالة إليها.


من جهتهم، قال النواب جمال قموه، وفريال بني سلمان، وجهاد مدانات، وإياد جبرين، ويوسف الرواضية، وحمود الزواهرة، ونجمة الهواوشة، إن القطاع السياحي يعاني الكثير من التحديات والمعيقات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الوطن والمواطن.


وأضافوا أن اللجنة ستعقد العديد من اللقاءات مع المعنيين بالقطاع السياحي، بهدف تذليل الصعوبات التي تواجهه.

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية انطلاق فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية / 4"

السرحان: الأردن يملك من القدرات ما يؤهله لتولي مناصب قيادية عالمية

أخبار محلية السرحـان يفوز برئاسـة المجموعـة الأورومتوسطيـة لمنظمـي الاتصـالات

لاجئون سوريون | أرشيفية

أخبار محلية الاردن تعلن عدد السوريين العائدين إلى وطنهم منذ سقوط الأسد

ت

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تشيد بالجهود الملكية لوقف العدوان على غزة

ا

اقتصاد محلي ارتفاع مؤشر بورصة عمان بنسبة 0.39%

المتدربين في مراكز التدريب المهني رفقة مدربيهم

أخبار محلية خريجوا التدريب المهني ضمن صياغة الذهب والمجوهرات يتألقون بالعمل في القطاع الخاص

ت

شؤون برلمانية لجنة السياحة النيابية تسعى لتطوير القطاع ومعالجة تحدياته

م

فن ومشاهير بعد سقوط الأسد.. يارا صبري تحتفل في سوريا - فيديو



 




الأكثر مشاهدة