لجنة السياحة النيابية تسعى لتطوير القطاع ومعالجة تحدياته

وقال حداد، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين، إن اللجنة ستقوم بزيارة للمواقع والمناطق السياحية في مختلف مناطق المملكة، من أجل الوقوف على التحديات التي تواجهها، وتذليل الصعوبات أمامها.
وأكد أن اللجنة تفتح أبوابها أمام الجميع، من أجل تلقي الشكاوى والملاحظات التي تؤثر سلبا على القطاع السياحي، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة وإقرار مشاريع القوانين المحالة إليها.
من جهتهم، قال النواب جمال قموه، وفريال بني سلمان، وجهاد مدانات، وإياد جبرين، ويوسف الرواضية، وحمود الزواهرة، ونجمة الهواوشة، إن القطاع السياحي يعاني الكثير من التحديات والمعيقات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الوطن والمواطن.
وأضافوا أن اللجنة ستعقد العديد من اللقاءات مع المعنيين بالقطاع السياحي، بهدف تذليل الصعوبات التي تواجهه.
-
أخبار متعلقة
-
"فلسطين النيابية" تشيد بالجهود الملكية لوقف العدوان على غزة
-
العين كريشان: الإصلاح الإداري يُشكل رافعة لمساري التحديث السياسي والاقتصادي
-
"مالية الأعيان" تناقش استراتيجيات وزارة التخطيط
-
مطالبة بالعودة للتوقيت الشتوي في الاردن
-
رئيس الحريات النيابية يدعو لعفو عام في الأردن ويتعهد بإعداد مشروع
-
أسئلة نيابية تتحول لاستجوابات وجلسة رقابية عاصفة - تفاصيل
-
العرموطي يتساءل عن رفع الضريبة على المركبات الكهربائية.. والرئيس يغادر
-
الصفدي للنواب والوزراء: "تلفونات وجلسة ما في"