لجنة السياحة النيابية تسعى لتطوير القطاع ومعالجة تحدياته

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، وصفي حداد، أن القطاع السياحي من القطاعات المهمة التي ترفد الناتج المحلي للدولة.

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وقال حداد، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين، إن اللجنة ستقوم بزيارة للمواقع والمناطق السياحية في مختلف مناطق المملكة، من أجل الوقوف على التحديات التي تواجهها، وتذليل الصعوبات أمامها.



وأكد أن اللجنة تفتح أبوابها أمام الجميع، من أجل تلقي الشكاوى والملاحظات التي تؤثر سلبا على القطاع السياحي، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على دراسة وإقرار مشاريع القوانين المحالة إليها.



من جهتهم، قال النواب جمال قموه، وفريال بني سلمان، وجهاد مدانات، وإياد جبرين، ويوسف الرواضية، وحمود الزواهرة، ونجمة الهواوشة، إن القطاع السياحي يعاني الكثير من التحديات والمعيقات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الوطن والمواطن.