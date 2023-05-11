لجنة السياحة والتراث بالأعيان تطلع على التحديات السياحية بالكرك

الوكيل الإخباري - زارت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين عبد الحكيم الهندي اليوم الخميس، محافظة الكرك للاطلاع على واقع القطاع السياحي فيها.

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‎واكد العين الهندي أهمية هذه الزيارة التي تأتي ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة للاطلاع على أرض الواقع على أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة قي مناطق المملكة المختلفة، مبينا ان اللجنة أخذت على عاتقها زيارة جميع محافظات المملكة للتواصل المباشر مع ابناء المجتمع المحلي، تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد.



‎واشار الى ضرورة الوقوف على التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع السياحي، مؤكدا التزام لجنة السياحة والتراث في المجلس للحد من هذه العقبات ورفع كافة التوصيات والمطالب ومتابعتها مع السلطة التنفيذية من خلال رئيس مجلس الأعيان.



‎واكد الهندي ضرورة الارتقاء بالقطاع السياحي والوصول إلى تكاملية الخدمات المقدمة للسياح والعمل على جذب الاستثمارات الجديدة من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.



‎من جانبه، قال محافظ الكرك الدكتور محمد الفايز، إنه يتم بذل الجهود لتطوير المنتج السياحي بالمحافظة وترويجها محليا وعربيا ودوليا، لافتا الى تضاعف اعداد السياح لقلعة الكرك منذ بداية العام ومقامات الصحابة بالمزار الجنوبي، مؤكدا تواصل العمل في تنفيذ مشروع بوابة الكرك السياحية بتكلفة تصل الى 3 ملايين دينار.



بدوره اوضح رئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، دور المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع السياحية الجاذبة للسياحة، لافتا الى عجز موازنة المحافظة، خاصة المخصصة للقطاعات التنموية والاستثمارية.



‎من جانبه، عرض رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، لخطط وبرامج البلدية التي تعنى بترميم المباني التراثية وتطوير وسط المدينة، داعيا الى إعادة النظر بالتشريعات المتعلقة بالسياحة.



‎وعرض عدد من الحضور وفعاليات المجتمع المحلي لأبرز التحديات والمعيقات التي تواجه اقامة الزوار لفترات طويلة بالمدينة، كضعف البنية التحتية وعدم توفر المرافق الخدمية العامة وتأهيل المواقع السياحية.



الى ذلك، زارت اللجنة بانوراما قلعة الكرك، وهو مشروع سياحي شبابي، واستمعت لايجاز من احد القائمين على المشروع، المهندس عدي القروم، حول اهمية المشروع السياحية ومساهمته في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.



كما قامت اللجنة بزيارة مقامات الصحابة، مؤكدة أن هذا الموقع له مكانة خاصة عند المسلمين، حيث يضم أضرحة ثلاثة من الصحابة رضوان الله عليهم استشهدوا في معركة مؤتة، كما جالت اللجنة في العديد من الأماكن الأثرية.