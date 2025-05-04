لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة

من جانبها، تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، لإقرارها.
وتبحث لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، مشكلة سيارات الشحن الكهربائية الخاصة بنقل مادة الفوسفات من منطقة الشيدية إلى ميناء العقبة.
وتزور لجنة الطاقة والثروة المعدنية في المجلس، شركة البترول الوطنية للاطلاع على واقع العمل فيها، فيما تطلع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان على احتياجات مراكز الإصلاح والتأهيل وسير العمل فيها.
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