لجنة الشباب النيابية تبحث جاهزية منتخب كرة القدم للمرحلة المقبلة

الوكيل الإخباري- تجتمع لجنة الشباب والرياضة والثقافة في مجلس النواب، الأحد، مع نائب سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والأمين العام لكرة القدم، لبحث جاهزية المنتخب الأردني للمرحلة المقبلة، إضافة إلى أسس دعم أندية كرة القدم.

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من جانبها، تناقش لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، مشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025، لإقرارها.



وتبحث لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، مشكلة سيارات الشحن الكهربائية الخاصة بنقل مادة الفوسفات من منطقة الشيدية إلى ميناء العقبة.