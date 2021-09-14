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الثلاثاء، 14-09-2021 07:54 م

لجنة الطاقة النيابية تجول في مناطق استكشاف النحاس في ضانا

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الوكيل الاخباري - اطلع رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس النواب المحامي زيد العتوم، يرافقه عدد من أعضاء اللجنة ونواب الطفيلة اليوم الثلاثاء، على المناطق التي شملتها الدراسات والمسوحات وعمليات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس في ضانا خصوصا بمنطقة أودية الجارية وخالد وفينان.

واستمع الوفد لشرح من إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حول مهام إدارة الجمعية للمنظومة الطبيعية، وإجراءات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس التي استمرت على مدار عامين. 

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