لجنة الطاقة النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الغاز اليوم

وكانت اللجنة برئاسة النائب أيمن أبو هنية شرعت في 7 كانون الثاني بمناقشة مشروع القانون بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وممثلين عن الجهات الرسمية والقطاع الخاص ذات العلاقة.
وأكد أبو هنية أن اللجنة تتعامل مع مواد مشروع القانون بمنهجية تراعي المصلحة الوطنية وتدعم أمن التزوّد بالطاقة، مشيرًا إلى حرص اللجنة على تعزيز الحوار مع الخبراء والشركاء في القطاع والاستماع إلى مختلف الملاحظات والأفكار بما يثري النقاش التشريعي ويسهم في تطوير الصيغة النهائية لمواد المشروع.
كما تناقش اللجنة المالية النيابية تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024 والمتعلق بوزارة الإدارة المحلية والبلديات.
وتناقش اللجنة الإدارية النيابية موضوع موظفي شراء الخدمات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
كما تناقش لجنة الريف والبادية موضوع المشاريع التي يقدمها الصندوق الهاشمي لتنمية البادية.
