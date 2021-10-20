لجنة الطاقة النيابية: ندعو إلى استغلال الصخر الزيتي والغاز كمصادر محلية متوفرة

الوكيل الإخباري- أكد رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، ضرورة بناء استراتيجية واضحة لقطاع الطاقة في الأردن، تعتمد أساس التنوع في مصادر الطاقة، والاعتماد على المصادر المحلية لتحقيق أمن التزود من الطاقة واستدامتها.



جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، بعنوان "واقع ومستقبل الطاقة في الاردن"، نظمتها اللجنة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، ضمن مشروع الطاقة والمناخ، اليوم الاربعاء، في البحر الميت.

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وأكد أعضاء اللجنة النواب: فراس العجارمة ومحمد السعودي وعبدالله عواد وموسى هنطش ورهق الزواهرة ونضال الحياري، أهمية الخروج بحلول لمشكلة الطاقة في الأردن، والتي أصبحت هاجسا مرعبا لدى كثير من المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط والكهرباء.



ودعا النواب إلى ضرورة التركيز على استغلال الصخر الزيتي والغاز كمصادر محلية متوفرة، والاستغلال الأمثل لمشاريع الطاقة المتجددة وتوسيعها.