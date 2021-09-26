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الأحد، 26-09-2021 04:17 م

لجنة الطاقة بمجلس الأعيان تلتقي وزيرة الطاقة

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الوكيل الاخباري - التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان لدى اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور صالح ارشيدات، وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي.

وقال ارشيدات، بحضور أعضاء اللجنة ورؤساء لجان بالمجلس ومساعد الأمين العام لشؤون الطاقة بالوزارة المهندس حسن الحياري، إن الأردن دولة مؤسسات وهناك منهجية واضحة ومعلنة للتعامل مع الاستثمار، مؤكدا حرص المملكة على جذب الاستثمار العربي وخاصة من الكويت التي ترتبط مع الأردن بعلاقات أخوة عميقة واستراتيجية. 

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