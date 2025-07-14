لجنة العمل النيابية تُنهي جولتها الميدانية في العقبة

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الوكيل الإخباري- أنهت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برنامجًا ميدانيًا مكثفًا في محافظة العقبة، تضمن زيارة 14 مؤسسة ومنشأة، ضمن دورها الرقابي والتشريعي، حيث التقت اللجنة كبار المسؤولين، واطلعت على خطط العمل والإنجازات والتحديات، إضافةً إلى المشاريع المستقبلية. اضافة اعلان





وقال رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، إن الزيارات كانت نوعية ومُنتجة، وأفضت إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها التركيز على الميزة الاقتصادية للعقبة، كونها الواجهة البحرية الوحيدة للمملكة، بالإضافة إلى تمتعها بقانون خاص يتيح تقديم إعفاءات استثمارية وضريبية، لجذب الاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية، بالشراكة مع القطاع الخاص.



وتضمنت توصيات اللجنة ثلاثة محاور رئيسة، لتمكين العقبة وتطويرها تنمويًا، لتصبح: مركزًا ومستودعًا للتجارة الإلكترونية الحرة العالمية، ومركزًا للصناعات الثقيلة والتصديرية، إلى جانب استقطاب مشاريع سياحية ومنتجعات ترفيهية بالتكامل مع البترا ورم، فيما يُعرف بـ"المثلث الذهبي".



وأكدت اللجنة أهمية تخصيص الأراضي حسب الاستخدامات المتشابهة، وتطوير البنية التحتية، وشبكة المواصلات، وإنشاء ميناء بري يربط معان بسكة حديدية، ليصبح مركزًا للتخليص والمعاينة والتخزين الجمركي، إلى جانب استغلال الميزة الجغرافية للواجهة البحرية عبر الربط مع دول الجوار.



وأوضحت اللجنة أنها توافقت مع شركة تطوير العقبة على تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة، لإنشاء مستشفى حكومي، مشيرة إلى أنها أكدت، خلال لقائها مع سلطة العقبة، أهمية المضي في خطة توزيع الأراضي، وتسكين نحو 15 ألف عائلة، كجزء من تعزيز الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة في المنطقة.



كما دعت إلى تحويل العقبة إلى مركز إقليمي متقدم للخدمات اللوجستية والشحن نحو دول الجوار، من خلال تسريع مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع الربط السككي مع معان، ومشروع الناقل البحري.



وبيّنت اللجنة أنها ستُعد تقريرًا يتضمن توصيات شاملة للحكومة، تغطي دعم مشاريع البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتطوير منظومة التدريب المهني، وتعزيز فرص التشغيل، وتحسين ظروف العمل، ودعم الصناعات الوطنية في العقبة والمثلث الذهبي، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.



وأكدت، في جميع لقاءاتها، أهمية تحسين ظروف العمال في المنشآت، والبيئة الوظيفية، والأجور الملائمة، وإجراءات السلامة العامة، وتوفير فرص العمل لأبناء المجتمع المحلي.



وشارك في الجولة النواب: محمد المراعية مساعد رئيس مجلس النواب، وعبدالرؤوف الربيحات، ووسام الربيحات، ولبنى النمور، وأروى الحجايا، وعيسى نصار، وشفاء مقابلة، وجميل الدهيسات.



وزارت اللجنة، خلال جولتها، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومحافظة العقبة، وميناء الحاويات، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، والمجمع الصناعي التابع لشركة مناجم الفوسفات، ومشروع جبل الجبس، والمجمع الوطني للتدريب المهني التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، وشركة تطوير العقبة، وعددًا من الشركات والمصانع في مدينة العقبة الصناعية الدولية، ومنها شركة PBI العقبة، وشركات: المشتل للصناعات المعدنية، والمتألقة لصناعة الألبسة، وأوربت لصناعة الألمنيوم.