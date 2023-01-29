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الأحد، 29-01-2023 06:24 ص

لجنة العمل النيابية تواصل اليوم مناقشة "معدل الضمان الاجتماعي"

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الوكيل الاخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، أبرزها مواصلة مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، الذي تناقشه لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية.

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وتناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2022.


وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية، مع عدد من السفراء والقائمين بالأعمال للدول العربية المعتمدين لدى الأردن، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.


كما تلتقي جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا وأوقيانوسيا، مع سفير جمهورية بنغلادش.


 




 

 


 

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