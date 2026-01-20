لجنة العمل بمجلس الأعيان تلتقي تجار ومستثمري العقبة

الوكيل الإخباري- عقدت لجنة العمل في مجلس الأعيان لقاء موسعا مع عدد من التجار والمستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية في غرفة تجارة العقبة، جرى خلاله بحث أبرز التحديات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية في المدينة، تمهيدا لإدراجها ضمن مناقشات اللجنة، خاصة فيما يتعلق بقانوني العمل والضمان الاجتماعي اللذين يخضعان حاليا للدراسة والنقاش.

وأكد رئيس غرفة تجارة العقبة، نائل الكباريتي، أن هذا اللقاء يعد منصة حوار فاعلة وحلقة وصل مباشرة بين القطاع التجاري والاستثماري في العقبة ومجلس الأعيان، مبينا أن الغرفة تضطلع بدور محوري في ربط المستثمرين بالجهات الرسمية والتشريعية وتوحيد الجهود لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، سواء المتعلقة بالتشريعات أو الإجراءات أو كلف التشغيل، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز التوسع في المشاريع القائمة واستقطاب استثمارات جديدة.



وأشار إلى أن إطلاع لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان بشكل مباشر على واقع القطاعات التجارية والاستثمارية في العقبة يفتح المجال أمام بلورة حلول عملية قابلة للتنفيذ، تدعم استدامة النشاط الاقتصادي وتعزز تنافسية العقبة كمركز تجاري واستثماري محوري على مستوى المملكة وتسهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.



من جانبه، أوضح رئيس لجنة العمل في مجلس الأعيان، العين عيسى حيدر مراد، أن اللجنة أمام ملفات محورية تتعلق بقوانين العمل والضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى تمكين المرأة في سوق العمل.



وأشاد بدور الشركة الأردنية للتدريب والتشغيل وغرف التجارة في دعم برامج التدريب والتشغيل، مؤكدا أهمية توسيع مشاركة الشباب في هذه البرامج وأن قانوني العمل والضمان الاجتماعي يسيران بالتوازي لضمان حقوق متكافئة لجميع الأطراف، مع التشديد على ضرورة توفير التأمين الصحي لحماية العمال.



ولفت مراد إلى ملف الجمعيات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تسجيل وتصنيف هذه الجمعيات ووضع رقابة أكثر فاعلية لضمان توظيف دورها بالشكل الأمثل في خدمة المجتمع.



بدوره، قال العين شرحبيل ماضي، إن هذه اللقاءات تشكل دعما مباشرا للمجلس التنفيذي في العقبة وتفتح المجال أمام حوار موسع حول قانوني العمل والضمان الاجتماعي بمشاركة مختلف الجهات المعنية.



من جهتهم، عرض التجار والمستثمرون خلال اللقاء أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في المحافظة، مؤكدين أهمية زيادة الاهتمام بمجالات الاستثمار والسياحة والتدريب وتطوير المشاريع في العقبة، لتعزيز مكانتها كمركز تجاري وسياحي واستثماري على المستويين الوطني والإقليمي، كونها تعد إحدى بوابة الأردن الاقتصادية.