لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان تزور سلطة إقليم البترا

الوكيل الإخباري- زارت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب برئاسة النائب معتز أبو رمان، اليوم الاثنين، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، والتقت رئيس مجلس مفوضي السلطة، الدكتور فارس البريزات، ومجلس المفوضين، وعددا من المدراء في السلطة.

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وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على واقع التنمية الاجتماعية والسياحية في الإقليم، ومتابعة التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية وسلطة إقليم البترا، لاسيما في ظل التراجع الملحوظ في الحركة السياحية خلال الفترة الأخيرة.



واستعرض البريزات خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي في البترا، وخاصة في ظل التراجع الملحوظ في أعداد الزوار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى تأثير الظروف الإقليمية والاقتصادية على الحركة السياحية.



كما قدّم البريزات إيجازاً حول جهود السلطة في مجالات التنمية المحلية وتمكين المجتمع، وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدّمة للزوار والسكان على حد سواء، مؤكداً أهمية الدعم التشريعي والرقابي لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإقليم.



وأكّد أهمية دعم السلطة في تنفيذ رؤيتها التنموية الشاملة التي تستند إلى التوازن بين الحفاظ على الإرث الثقافي والبيئي وتطوير الخدمات والبنية التحتية.



من جانبه، شدد أبو رمان على أهمية تعزيز التكاملية في العملية السياحية والاستفادة المثلى منها في المنطقة، مؤكداً أن مدينة البترا تمثل "العلامة الفارقة" والموقع السياحي والأثري الأشهر على مستوى العالم، ويجب أن تكون في صلب الجهود الوطنية لتحفيز السياحة إلى الأردن.



وأشار أبو رمان إلى ضرورة وضع أفكار عملية لدعم السياحة الداخلية وتشجيع الأردنيين على زيارة البترا، إلى جانب الترويج للمنطقة كمقصد استثماري واعد، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز البيئة الاستثمارية بما يوفر فرص العمل المناسبة لأبناء المنطقة، وبما يساهم بتنويع المنتجات السياحية في البترا وتعظيم استفادة المجتمعات المحلية والسلطة من العملية السياحية.