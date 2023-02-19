لجنة المرأة النيابية تزور إدارة حماية الأسرة والأحداث

الوكيل الاخباري - زارت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية إدارة حماية الأسرة والأحداث اليوم ، وذلك للاطّلاع على آلية العمل والخدمات التي تقدمها الإدارة في مجال العنف الأسري وجنوح الأحداث.



واستمعت رئيسة اللجنة النائب ميّادة شريم وأعضاء اللجنة الى إيجاز قدَّمه مدير الإدارة العميد سائد القطاونة أوضح خلاله آليات العمل والاختصاصات النوعية للإدارة والخدمات المقدمة من خلالها للأسرة والطفل وأبرز الخطط التوعوية الموجهة للأسرة .



مشيراً إلى أنّ مديرية الأمن العام سخّرت الإمكانيات البشرية واللوجستية كافة، اللازمة لإدامة منظومة عمل الإدارة ، وفق أعلى معايير الحرفية والتميز، بالتعاون مع المؤسسات كافة ذات الاختصاص وضمن نهج علمي وقانوني يهدف أولاً وأخيراً لحماية ومساعدة المرأة والطفل والأُسرة.

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