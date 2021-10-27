الأربعاء 27-10-2021
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الأربعاء، 27-10-2021 04:50 م

لجنة المرأة في الأعيان تزور مدينة العقبة

العقبة


الوكيل الاخباري - استمع أعضاء لجنة المرأة في مجلس الاعيان من رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت إلى أهم الانجازات التي تحققت في العقبة، والتحديات التي تواجهها السلطة في تنفيذ المشاريع وجذب الاستثمارات للمنطقة.

وعرض بخيت خلال لقائه، اليوم الاربعاء، مقررة اللجنة العين نايفة الزبن واعضاءها رابحة الدباس وإحسان بركات ومحاسن الجاغوب، وامين سر اللجنة خليل القروم لأهم المشاريع التي تم تنفيذها اخيرا والمشاريع قيد التنفيذ، مؤكدا أن العقبة رؤية ملكية تهدف إلى أن تكون مقصدا استثماريا ومركزا عالميا للتجارة والسياحة يساهم في رفد الاقتصاد الوطني الاردني.

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