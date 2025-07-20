لجنة المرأة في "الأعيان" تزور مركز الزهراء للمسنين

وقالت العين العرموطي، بحضور مقرر اللجنة العين نسيمة الفاخري والعين آسيا ياغي، إن الزيارة تأتي حرصا من اللجنة على متابعة مختلف القضايا الاجتماعية والإنسانية، وترجمة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وصون كرامة كبار السن وتوفير بيئة كريمة لهم.
وأشادت بالدور الإنساني والاجتماعي الذي يقوم به المركز، مؤكدة أهمية رفد مراكز رعاية المسنين بالكوادر الطبية والتمريضية المدربة والمؤهلة للتعامل مع كبار السن وفهم احتياجاتهم ومتابعة حالتهم، وأن اللجنة ستتابع الملاحظات التي جرى طرحها خلال الزيارة مع الجهات ذات العلاقة.
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