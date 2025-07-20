لجنة المرأة في "الأعيان" تزور مركز الزهراء للمسنين

الوكيل الإخباري- زارت لجنة المرأة في مجلس الأعيان، برئاسة العين خولة العرموطي، اليوم الأحد، مركز الزهراء للمسنين، وذلك للاطلاع على مستوى خدمات المركز وبرامجه.

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وقالت العين العرموطي، بحضور مقرر اللجنة العين نسيمة الفاخري والعين آسيا ياغي، إن الزيارة تأتي حرصا من اللجنة على متابعة مختلف القضايا الاجتماعية والإنسانية، وترجمة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وصون كرامة كبار السن وتوفير بيئة كريمة لهم.