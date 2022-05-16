لجنة المرأة في الأعيان تطلع على مبادرة حرير

الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة المرأة في مجلس الأعيان برئاسة العين نايفة الزبن، على مبادرة حرير للتنمية المجتمعية، خلال لقائها اليوم الإثنين مدير المبادرة العام نهاد الدباس.

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وقالت العين الزبن إن اللجنة تحرص على الاطلاع على مختلف المبادرات المحلية الهادفة إلى تمكين المرأة الأردنية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا لتصبح عضوًا فاعلًا في المجتمع.



وتهدف المبادرة، بحسب الدباس، إلى تقديم الدعم والمساعدة لمرضى السرطان من خلال توفير الشعر المستعار بشكل مجاني لمرضى السرطان، سيما الأطفال منهم، من أجل تسهيل اندماجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.



وأكد أن المبادرة ترمي أيضًا إلى تصنيع أكبر عدد ممكن من "بواريك" الشعر المستعار محليًا، إلى جانب تعزيز فكرة مشاركة المرأة في دعم أسرتها ماديًا من خلال توفير فرص عمل تتعلق يتصنيع الشعر وتجهيزه وحبكه بعد تدريبهم من قبل مختصين.



وأشار الدباس إلى أن المبادرة، التي تعتبر إحدى المبادرات الانسانية غير الربحية، تعقد دورات متخصصة لتنمية وتطوير الذات للمرأة في المجتمع المحلي، إضافة إلى تنظيم الحملات التوعوية الخاصة بالمجتمع الطفولي عبر تقديم الدعم النفسي للأطفال وأسرهم.