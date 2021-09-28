لجنة المرأة في الأعيان تطلع على واقع مشاركة المرأة في القطاع المصرفي

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة المرأة في مجلس الأعيان برئاسة العين هيفاء النجار،اليوم الثلاثاء، واقع مشاركة المرأة في القطاع المصرفي.



جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، مدير عام بنك الاتحاد ناديا السعيد، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ، ومدير عام بنك صفوة الإسلامي الدكتور سامر التميمي، ومدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان المهندس جمال الصرايرة، ومقرر لجنة العمل والتنمية عبد الرحيم بقاعي.

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