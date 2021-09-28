الأربعاء 29-09-2021
الوكيل الاخباري

الضمور يتفقد وحدة مكافحة التسول

الصحة : 95% من إصابات كورونا المسجلة في الأردن من المتحور الهندي

نجوم الدراما العربية يشكون همومها من عمان (صور)

مها العلي: حجم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا يبلغ 100 مليون دينار

الكسبي يبحث مع رئيس ديوان الخدمة المدنية دراسة عبء العمل لغايات الفائض

28 دينارا قيمة فحص PCR لسياحة العبور

أميركا ترحب بإعلان استئناف الرحلات التجارية بين الأردن وسوريا

رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين يلتقي أمين عام دارة الملك عبد العزيز

لجنة المرأة في الأعيان تطلع على واقع مشاركة المرأة في القطاع المصرفي

الأوقاف تنظم ندوة توعوية حول معايير النزاهة ومخاطر الفساد

الثلاثاء، 28-09-2021 10:33 م

لجنة المرأة في الأعيان تطلع على واقع مشاركة المرأة في القطاع المصرفي

w


 الوكيل الاخباري - بحثت لجنة المرأة في مجلس الأعيان برئاسة العين هيفاء النجار،اليوم الثلاثاء، واقع مشاركة المرأة في القطاع المصرفي.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة، اليوم الثلاثاء، مدير عام بنك الاتحاد ناديا السعيد، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ، ومدير عام بنك صفوة الإسلامي الدكتور سامر التميمي، ومدير عام جمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، بحضور رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان المهندس جمال الصرايرة، ومقرر لجنة العمل والتنمية عبد الرحيم بقاعي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

العودات: الأردن يدشن مئويته بالتوافق على تحديث المنظومة السياسية

اج

العمل النيابية تبحث مطالب متقاعدي الفوسفات

w

لجنة الطاقة بمجلس الأعيان تلتقي وزيرة الطاقة

kokbiTtxz4jNcQhSCItu5sxAZjD3JryGQH1LHMNw

العودات: الجائحة عرفتنا الفرق بين الإمكانات المتاحة والقدرات الحقيقية بالأزمات

التربية والتعليم

إدارية النواب تجدد المطالبة بتمديد صلاحية الامتحان التنافسي

w

لجنة في الأعيان تلتقي السفير الباكستاني

أخبار متعلقة
w

رئيس لجنة المرأة في الأعيان تلتقي السفير الاسترالي