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لجنة حريات الأعيان تبحث سُبل الحد من الجلوة العشائرية

الثلاثاء، 31-08-2021 04:56 م

لجنة حريات الأعيان تبحث سُبل الحد من الجلوة العشائرية

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الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الحريات وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور محمود ابو جمعة، اليوم الثلاثاء، خلال لقائها وزير الداخلية مازن الفراية ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا، سُبل الحد من الجلوة العشائرية.

وحضر اللقاء النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان رجائي المعشر، ومساعد رئيس مجلس الأعيان مفلح الرحيمي، ورئيس لجنة فلسطين في الأعيان نايف القاضي، والنائب الدكتور غازي الذنيبات، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.

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