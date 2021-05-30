لجنة خدمات الأعيان تناقش تقرير عمل وزارة الأشغال العامة

الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، الأحد، التقرير النهائي لعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان.

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جاء ذلك في لقاء جمع بين الوجاهي والاتصال الإلكتروني، بعد سلسلة من اللقاءات للوصول إلى رؤية مشتركة بين المجلس والوزارة حول الخطة التنفيذية المقترحة للوزارة للأعوام 2022 - 2024، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية.

وقال العين الحمارنة إن سلسلة اللقاءات مع الوزارة ناقشت استراتيجيتها الحالية، بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة تعكس المصلحة الوطنية لإدارة القطاع من خلال وضع خطة تنفيذية مرتبطة بجدول زمني ومؤشرات قياس، إضافة لتحديد الموارد البشرية والمالية المطلوبة للتنفيذ.



وبين أنه واعتمادا على خطة الوزارة الاستراتيجية، يمكن تطوير الخطة لمتابعة الأداء وتحديد الموارد المالية والبشرية المطلوبة، مؤكدًا أهمية التشاركية مع ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة للاستفادة من خبراتهم في تطوير المهارات البشرية.



من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن تحديد الموارد المالية المطلوبة مسبقا يسهم في توفير التمويل من الجهات المعنية، أما تطوير الخطة فلا بد أن يقترن بمؤشرات أداء وجدول زمني بشكل واضح لتعزيز سرعة التنفيذ وسهولة توزيع المهام.



وأشاروا إلى أهمية تضمين الخطة المصفوفات الإصلاحية التي تقدمت بها الوزارة باعتماد ثلاثة محاور، وهي الترهل الإداري، والمشاريع قيد التنفيذ، والمشاريع المستقبلية.