لجنة فلسطين النيابية تبحث مطالب أبناء غزة والضفة المقيمين بالعقبة

الوكيل الاخباري - بحث محافظ العقبة، محمد الرفايعة، مع رئيس وأعضاء لجنة فلسطين النيابية، أهم الخدمات التي تقدم لأبناء غزة والضفة الغربية المقيمين في مدينة العقبة، واستمع من اللجنة للمطالب والاحتياجات التي تنقصهم في القطاعين الصحي والتعليمي، ومتابعة معاملاتهم المختلفة المتعلقة بتجديد البطاقات المدنية.



وعرض المحافظ الرفايعة، بحضور نواب العقبة؛ عبيد ياسين، وحسن الرياطي، وروعة الغرابلي، وتمام الرياطي، اليوم الخميس، لأهم الخدمات التي تقدمها المحافظة لأبناء القطاع والضفة المقيمين بمدينة العقبة، مشيرا إلى أن جميع الخدمات المتعلقة بتجديد البطاقات أصبحت تنفد إلكترونيا.

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