لجنة فلسطين النيابية تدين اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الوكيل الاخباري -

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دان رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب محمد الظهراوي، اقتحام قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك واغلاق ابواب المسجد الأقصى امام المصلين وأطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين ما أدى إلى إصابة المصلين وحراس المسجد الاقصى واعتقال آخرين.وقال الظهراوي في بيان صحفي اصدره مساء اليوم، ان الاحتلال يتعمد استفزاز المشاعر الدينية لكافة المسلمين ودفع المنطقة والعالم اجمع نحو المزيد من العنف والتطرف ما يساهم بزعزعة الامن والسلم الدوليين .