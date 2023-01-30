الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

شاهد : بداية عدم الاستقرار الجوي وعودة الامطار إلى المملكة - فيديو

إصابات بحادث سير في اربد - صور

وزير الأوقاف: 17% من موازنة الوزارة مخصصة للمسجد الأقصى

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

وفاة طفل 5 أعوام إثر حادث دهس في إربد

أمير قطر يعزي ملك السعودية

توصية بوقف الانتدابات من الوزارات إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

اطلاق الموقع الرسمي للاستجابة لحوادث الأمن السيبراني

اغلاق جسر شارع الستين بالسلط لـ 5 أيام

المصري: يجب التنبّه للخطر الإسرائيلي والأردن لا يستطيع إلغاء وادي عربة

الإثنين، 30-01-2023 04:23 م

لجنة فلسطين في الأعيان تدعو لتضافر الجهود لوقف الاعتداءات الاسرائيلية

0L5A0436


الوكيل الإخباري - دعت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، إلى تضافر الجهود الدولية لوقف اعتداءات سلطات الاحتلال وقفاً شاملاً في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اضافة اعلان


وطالبت في بيان اليوم الاثنين، بتوقف سلطات الاحتلال نهائياً عن إجراءاتها التهويدية المتسارعة في القدس لطمس هويتها وتشريد أهلها، وعودة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات.


وأشادت اللجنة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة لتهدئة الأوضاع وإلزام حكومة إسرائيل بوقف إجراءاتها واستفزازاتها بحق الفلسطينيين ووقف موجة الملاحقات والاعتقالات والتوقف نهائيا عن بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.


وناشدت اللجنة الدول العربية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه الشرعية في كل مجال، داعية جامعة الدول العربية إلى القيام بدورها المطلوب في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية المركزية للأمة العربية.


وقالت اللجنة في بيانها، إنها تابعت الأحداث والتطورات في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقيام سلطات الاحتلال بتصعيد إجراءاته الأمنية والعسكرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وتعريض المدن والقرى الفلسطينية للحصار والتدمير.


وأشارت إلى أن الأراضي الفلسطينية، شهدت توتراً متزايداً خلال الأيام الأخيرة واستشهاد العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المحاصر والمحتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.


وبينت اللجنة أنه رغم دعوات عدم الاعتداء والعودة لإحياء المسار السياسي واستئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بهدف حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية قامت سلطات الاحتلال بتعزيز قواتها في الضفة الغربية بعد ذلك، وصعدت من إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين.


وأوضحت أن جلالة الملك والأردن قادا جهوداً مكثفة بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية وعبر الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التهدئة ومنع الاعتداءات في القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس والمقدسات وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق عملية السلام.


وبينت أن الجهود التي يقودها جلالة الملك الوصي الهاشمي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإقرار المجتمع الدولي بالوصاية الهاشمية، تضمنت إجراء الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لضمان منع التصعيد ووقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
51849356671_o

"التيار الديمقراطي النيابية" تهنئ الملك بعيد ميلاده الـ61

1675080459081

آل خطاب للنواب: دمج الأرصاد الجوية بوزارة النقل ساهم بتقييد عملنا

1675081306649

الفايز يستقبل رئيس وأعضاء مجموعة السلام العربي

0L5A6175

الإدارية النيابية تبحث موضوع الانتداب إلى دائرة الضريبة

0L5A6224

تأجيل جلستي النواب للأسبوع الحالي

328247824_3091344081164035_3546514315242063550_n

مجلس النواب يهنئ الملك بعيد ميلاده الـ 61

أخبار متعلقة
1675081306649

الفايز يستقبل رئيس وأعضاء مجموعة السلام العربي

1674564238555

لجنة العمل في الأعيان تلتقي الوزير الشمالي

0L5A6467

فلسطين النيابية في انعقاد دائم وحكومة نتنياهو في انهيار

1674041537267

الفايز يلتقي سفيري السودان وتشيلي لدى المملكة

1672837233842

زراعة الأعيان تطلع على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة

321117724_693815615756363_7484523860463611480_n

الفايز يلتقي السفير الإماراتي لدى المملكة