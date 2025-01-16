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لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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أرشيفية
الخميس، 16-01-2025 03:26 م

الوكيل الإخباري- رحبت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم إعلانه، مساء أمس الأربعاء.

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وثمنت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، وقالت اللجنة في بيان، إن "حرب الإبادة والتجويع التي قامت بها إسرائيل على مدى 15 شهرًا الماضية خلفت أوضاعًا مأساوية وكارثية".


وثمنت "الموقف الأردني الرسمي والشعبي الرافض للعدوان وانتهاكات إسرائيل المتكررة اتجاه الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني منذ اليوم الأول للعدوان على غزة".


وجددت اللجنة في بيانها، وقوفها خلف جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته ووقف العدوان.


وأكد بيان اللجنة أن الأردن كان سباقًا في كسر الحصار على غزة وكان له حضوره اللافت وجهوده الكبيرة على كافة المنابر الدولية من أجل رفع الظلم والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.


واعتبرت اللجنة أن توقيع الاتفاق يعتبر الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، مؤكدة أهمية حشد كل الجهود لضمان ديمومة الاتفاق واستدامته والحفاظ على وحدة وتواصل الأراضي الفلسطينية، وتأمين سلامة دخول المساعدات الإنسانية اللازمة.


وتتطلع اللجنة إلى اليوم الذي يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على الأراضي الفلسطينية وحدودها قبل الخامس من حزيران 1967.

 
gnews

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