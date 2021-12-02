لجنة فلسطين في الأعيان تُرحب بالرفض الأممي للإجراءات الأحادية في القدس

الوكيل الإخباري - رحب رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، نايف القاضي، بقرار اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس المحتلة ورفض الإجراءات الإسرائيلية العنصرية الأحادية في مدينة القدس، داعيًا إلى احترام الوضع القانوني والتاريخي في القدس والأماكن المقدسة فيها.

اضافة اعلان



واعتبر في بيان، اليوم الخميس، أن القرار الأممي من أهم القرارات التي تصدر عن الشرعية الدولية، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالعمل على تنفيذه، وهو ما يأتي نتيجة الجهود التي بذلتها الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وبالتنسيق المكثف مع المجموعات العربية الأخرى المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.



كما رحب العين القاضي بالقرار الذي تبناه المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة (اليونسكو) خلال دورته رقم 212 حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.



وأكد أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغية وباطلة، مطالبًا بضرورة تحرك جامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها والهيئات والمنظمات العربية في الأمم المتحدة لإحباط المخططات الإسرائيلية لتغيير معالم القدس والأماكن المقدسة ووقف أعمال الحفر وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية والمدانة في القدس الشرقية.



وأشاد العين القاضي بمواقف الصمود والثبات التي يتصف بها أهالي القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا المجتمع الدولي للوقوف معهم وتمكينهم من الحفاظ على وجودهم فوق أراضيهم حتى إقامة دولتهم المستقلة على تراب فلسطين.