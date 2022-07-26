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الثلاثاء، 26-07-2022 03:13 م

لجنة فلسطين في الأعيان تلتقي رئيس وأعضاء جمعية عون الثقافية

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الوكيل الإخباري - التقت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء جمعية عون الثقافية الوطنية، للاطلاع على دور الجمعية في توثيق التاريخ الأردني والمحافظة عليه.

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وأكد رئيس اللجنة العين نايف القاضي حرص اللجنة على التشاركية مع المؤسسات الأهلية الوطنية لتأخذ دورها في بناء مئوية الدولة الثانية بوصفها جزءا من الأذرع المجتمعية الفاعلة والحيوية في سبيل تعظيم المنجز التاريخي للأردن ودعم القضية الفلسطينية على وجه الخصوص وقضايا الأمة عامة.


وثمن القاضي الدور الذي تمثله الجمعية في رفد الحركة الثقافية الأردنية من خلال الأهداف والغايات النبيلة التي تتبناها والتي صاغها أعضاء الجمعية وهم مجموعة من خيرة رجالات الوطن والقامات المشهود لهم بالخبرة والمعرفة.


من جانبه عرض رئيس الجمعية إبراهيم العزام أهم تفاصيل المشروع الوطني الذي تتبناه الجمعية بعنوان "توثيق الدور الوطني والقومي للشعب الأردني في الدفاع عن فلسطين ودعم حركات التحرر في بلاد الشام"، مؤكدا أهمية دور المواطن الأردني ومكانته وقدرته على تقديم كل ما يليق بالوطن وقيادته الهاشمية والشعب الأردني الذي قدم وما يزال يقدم التضحيات الجِسام دفاعاً عن وطنهم وقضايا أمتهم العادلة.


وأشار العزام إلى أن جمعية عون الثقافية الوطنية تأخذ على عاتقها مسؤولية الحفاظ على التاريخ الأردني بالتشارك مع كافة أبناء الشعب الأردني والمؤسسات الوطنية والأهلية.


وأضاف أن تاريخ النضال للشعب الأردني حق مكتسب لكل المواطنين ويجب توفيره وإتاحته لهم بكافة الوسائل، مشدداً على أن مسؤولية جمع وحفظ هذا التاريخ وإعادة توثيقه مسؤولية مشتركة لا تقتصر على شخص أو عدة أشخاص وإنما تحتاج إلى تضافر جهود الجميع.

 




 

 


 

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