الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الخصاونة يترأَّس اجتماعاً ويصدر توجيهات

حملة للتبرع بالدم لأهل غزة في جامعة العلوم الإسلامية

وزير العدل: نسعى لأن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن غداً الأربعاء

العيسوي: الأردن بقيادته ثابت على مواقفه ومساندا للأشقاء الفلسطينيين

11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

بعمق 27 متراً .. تفاصيل انتشال جثة ثلاثيني سقط داخل بئر في الزرقاء

حزب الله : اغتيال اثنين من مقاتلينا في لبنان

تحمل الراية البيضاء .. قنص أم فلسطينية أمام أعين طفلها في غزة -فيديو

وزير المياه: ردم 1481 بئر مخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية

عاجل

11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

الثلاثاء، 09-01-2024 03:57 م

لجنة فلسطين في الأعيان تناقش آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

1704804245499


الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

اضافة اعلان


وأكد رئيس اللجنة العين نايف القاضي، أن الأردن ملكاً وجيشاً وشعباً يقف بكل إمكاناته لمنع محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب تضاف إلى جرائم إسرائيل التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، وأن الأردن يرفض وبشدة الحديث عن اليوم التالي لغزة قبل وقف الحرب وخارج سياق خطة شموله تلبي حاجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني.


‏‎وبين أن المطلوب هو وقف العدوان الوحشي الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وإنهاء هذه الكارثة الإنسانية بهمجيتها غير المسبوقة ونتائجها البشعة على القطاع، مضيفا أن الموقف الأردني كان متقدماً بوجوب وقف العدوان وأن يكون التعامل في غزة ضمن خطة متكاملة قائمة على أساس وحدة غزة مع الضفة والقدس والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين ووفق مواعيد زمنية محددة وبضمانات حقيقية، وبالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب.


‏‎وأشار القاضي، إلى أن الاحتلال الجاثم على صدور إخواننا في فلسطين هو الكارثة الحقيقية والشر الكبير الذي تعاني منه منطقتنا، وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يغادر خيار الحلول العسكرية والأمنية، مؤكدا أن الأردن يرفض تماماً أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وعدم القبول بأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة بإعتبارها امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، والتصدي لممارسات المستوطنين المتطرفين في أعمال العنف بحق أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتكررة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس للحيلولة دون تفجر الأوضاع في المنطقة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
new_227984_6708_soc

وزير العدل: نسعى لأن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي

0L5A0017

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد غدا الأربعاء

WhatsApp Image 2024-01-09 at 1.23.04 PM

قانونية النواب تطالب شركات الأمن والحماية بالتقيد في صرف الحد الأدنى للأجور

0L5A0017

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي

WhatsApp Image 2024-01-08 at 1.49.51 PM

عضيبات: تغيرات ملموسة في الشارع الغربي تجاه الحرب على غزة وخصوصا فئة الشباب

0L5A0017

الازدحامات المرورية في عمّان أمام طاولة "كتلة البرنامج النيابية"

أخبار متعلقة
1703684116198

فلسطين النيابية تلتقي رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني

1697898704301

الفايز: نفتخر بقوة ومتانة نسيجنا الاجتماعي الأردني

1703423132408

"إعلام الأعيان" تدعو إلى التصدي لمحاولات التشكيك بمواقف الأردن

0L5A0411

النواب يدعو المُجتمع الدولي لتبني موقف حازم تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة

1702380041190

الفايز ينعى شهيد الواجب الوكيل أول النعيمي

WhatsApp Image 2023-12-12 at 1.09.18 PM

"فلسطين النيابية" تلتقي مدير "الأونروا" في الأردن