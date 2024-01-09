لجنة فلسطين في الأعيان تناقش آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

اضافة اعلان



وأكد رئيس اللجنة العين نايف القاضي، أن الأردن ملكاً وجيشاً وشعباً يقف بكل إمكاناته لمنع محاولات إسرائيل تهجير الفلسطينيين، ويعتبر ذلك جريمة حرب تضاف إلى جرائم إسرائيل التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، وأن الأردن يرفض وبشدة الحديث عن اليوم التالي لغزة قبل وقف الحرب وخارج سياق خطة شموله تلبي حاجات ومتطلبات الشعب الفلسطيني.



‏‎وبين أن المطلوب هو وقف العدوان الوحشي الذي يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وإنهاء هذه الكارثة الإنسانية بهمجيتها غير المسبوقة ونتائجها البشعة على القطاع، مضيفا أن الموقف الأردني كان متقدماً بوجوب وقف العدوان وأن يكون التعامل في غزة ضمن خطة متكاملة قائمة على أساس وحدة غزة مع الضفة والقدس والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس وفق حل الدولتين ووفق مواعيد زمنية محددة وبضمانات حقيقية، وبالتنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب.



‏‎وأشار القاضي، إلى أن الاحتلال الجاثم على صدور إخواننا في فلسطين هو الكارثة الحقيقية والشر الكبير الذي تعاني منه منطقتنا، وأن أي حل للقضية الفلسطينية يجب أن يغادر خيار الحلول العسكرية والأمنية، مؤكدا أن الأردن يرفض تماماً أي سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، وعدم القبول بأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة بإعتبارها امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، والتصدي لممارسات المستوطنين المتطرفين في أعمال العنف بحق أبناء الشعب الفلسطيني والانتهاكات المتكررة للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس للحيلولة دون تفجر الأوضاع في المنطقة.