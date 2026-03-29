الأحد 2026-03-29 07:11 م

لجنة مشتركة بمجلس الأعيان تقر مشروع قانون عقود التأمين مع تعديلات

الأحد، 29-03-2026 05:53 م

الوكيل الإخباري-   أقرت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي "القانونية" و"المالية والاقتصادية" في مجلس الأعيان، الأحد، مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، مع إجراء بعض التعديلات.

اضافة اعلان


وجاء الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات إلى جانب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين الدكتور رجائي المعشر، وحضور وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود.


وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، لإيجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الأحكام القانونية المتعلقة بعقود التأمين تقوم على توحيد اجتهادات الفقه وأحكام القضاء وسد الثغرات القانونية التي ظهرت في الواقع العملي.

 
 


