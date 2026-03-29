لجنة مشتركة بمجلس الأعيان تقر مشروع قانون عقود التأمين مع تعديلات

الوكيل الإخباري- أقرت لجنة مشتركة مكونة من لجنتي "القانونية" و"المالية والاقتصادية" في مجلس الأعيان، الأحد، مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، مع إجراء بعض التعديلات.

اضافة اعلان



وجاء الاجتماع برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات إلى جانب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين الدكتور رجائي المعشر، وحضور وزير دولة للشؤون القانونية فياض القضاة، ونقيب المحامين يحيى أبو عبود.