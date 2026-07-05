لجنة مشتركة في مجلس الأعيان تبحث سبل تعزيز دور الفن في تنشيط السياحة والثقافة

الوكيل الإخباري- بحثت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان، مكونة من لجنتي الثقافة والشباب والرياضة برئاسة العين هيفاء النجار، والسياحة والتراث برئاسة العين ميشيل نزال، خلال لقائها الأحد، الأمين العام لوزارة الثقافة نضال العياصرة، ونقيب الفنانين هاني الجراح، واقع المشهد الفني ودوره في دعم الثقافة الوطنية وتنشيط السياحة، في المملكة.

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وقالت النجار، إن الفنان الأردني يمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي الوطني وصون الهوية الثقافية، وإن الفن رسالة نبيلة تتجاوز الترفيه لتسهم في نشر الثقافة الوطنية الأردنية، وتعزيز منظومة القيم، والنهوض بالحركة الثقافية، والتصدي للممارسات والظواهر السلبية في المجتمع.



وأضافت أن دعم الفنان الأردني وتطوير البيئة التشريعية والمهنية الحاضنة للإبداع، يعززان مكانة الأردن الثقافية ويرسخان حضوره على خارطة السياحة الثقافية، مؤكدة أهمية تطوير القطاع الثقافي، وتعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات الثقافية والفنية، بما يواكب تطلعات المرحلة.



من جهته، أكد نزال أن الاستثمار في الثقافة والفنون يمثل استثمارا في الاقتصاد الوطني، لما يشكله من رافد مهم لتنشيط السياحة وإثراء تجربة الزائر، مشيرا إلى أن المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية وأبرزها مهرجان جرش للثقافة والفنون، أصبحت عنصرا أساسيا في الترويج للأردن وإبراز هويته الحضارية.



بدوره، تحدث العياصرة حول جهود وزارة الثقافة في دعم القطاع الثقافي والفني، مؤكدا استمرار العمل بالشراكة مع نقابة الفنانين لتطوير البرامج والمبادرات التي تعزز الإبداع، وتدعم الصناعات الثقافية، وتوفر البيئة المناسبة للإنتاج الفني الهادف.



من جانبه، استعرض الجراح أبرز القضايا والتحديات التي تواجه الفنانين والنقابة وخاصة محدودية التمويل، إلى جانب المقترحات الرامية إلى تطوير القطاع الفني، وتوفير بيئة أكثر دعما للإبداع، وتعزيز حضور الفنان الأردني محليا وعربيا، بما يسهم في خدمة الثقافة الوطنية وتنشيط الحركة السياحية من خلال الفعاليات والمهرجانات والمعارض الدولية.



واستعرض اللقاء أبرز القضايا التي تهم الفنانين الأردنيين، وسبل تطوير القطاع الفني وتعزيز حضوره محليًا وعربيًا ودوليًا، إضافة إلى تطوير العمل الفني والإعلامي الهادف الذي يعكس قيم المجتمع الأردني ويعزز وعيه الوطني، وتكثيف التعاون بين وزارة الثقافة ونقابة الفنانين التي تعد بيت الخبرة للنهوض بالمشهد الفني، وتوفير البيئة الداعمة للإبداع والإنتاج الفني.



بدورهم، أكد أعضاء اللجنة والأعيان الحضور أن دعم الفنان الأردني وتطوير منظومة العمل الثقافي يشكلان ركيزة أساسية في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز الصورة الحضارية للمملكة.