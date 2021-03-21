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الأحد، 21-03-2021 03:19 م

لجنة نيابية تؤكد ضرورة إلزامية التطعيم لجميع الفئات العمرية

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الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة متابعة توصيات مجلس النواب، المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، النائب خليل عطية، إن اللجنة ستعقد لقاء، الأسبوع الحالي، مع المعنيين في وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، بهدف متابعة إجراءات الحكومة في التعامل مع توصيات مجلس النواب فيما يتعلق بالوباء.

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وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، بحضور النواب: اندريه حواري وزهير السعيدين وفايز بصبوص ومحمد بني ياسين وغازي السرحان وأحمد السراحنة ونمر العبادي وبلال المومني، أن اللجنة استمعت من النواب الحضور إلى أبرز مقترحاتهم حول الحد من أعداد المصابين بفيروس كورونا.


من جهتهم، طالب النواب الحضور بضرورة إلزامية التطعيم لجميع الفئات العمرية، داعين إلى ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين للإقبال على تلقي المطعوم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن ضرورة تحديد أماكن تلقي اللقاح بشكل واضح.


كما أكدوا أهمية تعزيز المستشفيات بالكوادر الطبية والتمريضية، وإعطائها لقاح كورونا بأسرع وقت ممكن.


 




 

 


 

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