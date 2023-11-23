لجنة نيابية تطالب بزيادة مشاريع وزارة التخطيط في المناطق الريفية

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- زارت لجنة الريف والبادية النيابية، اليوم الخميس، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واطلعت على المشاريع المقدمة من الوزارة لمناطق الريف البادية الاردنيةوالتقت اللجنة، برئاسة النائب المهندسة عبير الجبور، ،وزيرة التخطيط زينة طوقان، حيث طالبت رئيسا اللجنة النائب عبير الجبور بزيادة المشاريع المختلفة في مناطق الريف والبادية لحل مشكلتي الفقر والبطالة التي تعاني منها المناطق خارج العاصمة عمان.واكدت الجبور اهمية العمل على تمكين دور المجتمعات المحلية في المناطق الريفية و البادية من خلال توفير الدعم بمختلف اشكاله مشيرة الى القدرات التي يمتلكها ابناء هذه المناطق في بناء المجتمع ورفعته جنبا الى جنب مع الرجلو اضافت الجبور إن المناطق الريفية والبادية حظيت باهتمام مباشر من القيادة الهاشمية لتمكينها، ومن خلال التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة بضرورة مشاركتها في صياغة وصناعة القرارات في كل المجالات وهو ما يدعو المؤسسات الى تقديم المزيد من الدعم لتتمكن من مواصلة نشاطها الايجابيواستمعت وزيرة التخطيط الى ملاحظات أعضاء "الريف النيابية"، والتي تطرقت إلى المشاكل والتحديات التي تواجه البادية، وضرورة ايجاد مشاريع انتاجية من شأنها المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط و التعاون الدولي زينة طوقان أبرز المشاريع والمبادرات التي قدمها الوزارة، والتي شملت منح تتعلق بالتعليم والصحة، فضلا عن القروض الميسرة.من ناحيته، تحدث أمين عام وزارة التخطيط، فراس الرفاعي، حول آليات تقديم المشاريع والتمويل، خصوصًا الأجنبي منها.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استراتجية تمويل المشاريع المستدامة.وحضر اللقاء النواب: زينب البدول وهادية السرحان والدكتور توفيق المراعية.