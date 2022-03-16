لجنة نيابية تناقش الإجراءات الحكومية في حال ارتفاع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري - تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الأربعاء، الاحتياطات والإجراءات الحكومية في حال ارتفاع أسعار النفط عالميا، وفق ما أفاد مجلس النواب.

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وتبحث اللجنة كذلك، وفق جدول أعمال اللجان النيابية، الرسوم المفروضة على مشغلي أنظمة الطاقة المتجددة وتنظيم قطاع الطاقة، إضافة إلى "الاستيضاح بشأن القدرة الحقيقية على توليد الكهرباء في المملكة".



وتناقش أيضا، تسعيرة الكيلو واط/ ساعة في المملكة.



في حين، تناقش اللجنة المالية النيابية، تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018 و2019 و2020 لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الصحة والمؤسسات التابعة لها.



