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الأربعاء، 27-10-2021 08:14 ص

لجنتان نيابيتان تناقش اليوم الوضع الوبائي في مدارس الأردن

طلبة خاص 2


الوكيل الإخباري - تجتمع لجنتا الصحة والبيئة والتعليم والشباب النيابيتين، الأربعاء، لمناقشة المطاعيم و الوضع الوبائي في مدارس الأردن.

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وزارة التربية والتعليم، قالت في تصريحات سابقة ، إن "الوضع الوبائي في المدارس مسيطر عليه، ومقبول، ويسير كما خططت له".


ووصلت نسبة الإصابات النشطة بالفيروس بين الطلبة، البالغ عددهم أكثر من مليونين، 0.2%، وفق وزارة التربية.


وأغلقت وزارة التربية، مؤخرا، مدرستين اثنتين وحولت الطلبة للتعليم عن بُعد بسبب الإصابات بفيروس كورونا من أصل 7576 مدرسة، حيث تلجأ الوزارة إلى هذا الخيار في حال وصلت نسبة الإصابات إلى أكثر من 10%.


 




 

 


 

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