لحماية التاكسي الأصفر .. نواب يطالبون بتغليظ العقوبات على التطبيقات الغير مرخصة

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الوكيل الإخباري- ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، آخر التطورات المتعلقة بقطاع التكسي الأصفر وتطبيقات النقل الذكية، المرخصة منها وغير المرخصة. اضافة اعلان





وحضر الاجتماع وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومفوض هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أيمن الدرايسة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد.



وأكد البدادوة أهمية دعم قطاع النقل باعتباره من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، مشيرًا إلى وجود فجوة سعرية واضحة بين التطبيقات المرخصة وغير المرخصة، فضلًا عن مشكلة العرض والطلب التي يعاني منها القطاع بشكل عام.



وأشار إلى ضرورة تغليظ العقوبات على التطبيقات غير المرخصة ضمن ضوابط واضحة، مع التأكيد على أهمية منع الاحتكار، مؤكدًا أن التكسي الأصفر يُعد ركنًا أساسيًا في منظومة النقل ويجب دعمه في جميع محافظات المملكة.



وشدد على أن تعزيز الرقابة وتحديث التشريعات يقعان ضمن أولويات اللجنة في المرحلة المقبلة، مؤكدًا استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف حتى تحقيق بيئة نقل ذكية، منظمة وآمنة تخدم المواطن وتدعم الاقتصاد الوطني.

من جانبهم، أكد النواب: عبد الرؤوف الربيحات، تيسير أبو عرابي، حسين كريشان، زهير الخشمان، سليمان السعود، بكر الحيصة، طارق بني هاني، جهاد المدانات، محمد المحاميد، وإبراهيم الحميدي، ضرورة تنظيم قطاع النقل العام في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها، والعمل على ضبط الفوضى وإيجاد حلول عملية ومستدامة.

من جهتها، أوضحت التهتموني أن الوزارة تعمل على تنظيم عمل التطبيقات غير المرخصة من خلال تحديث القوانين والتعليمات، مع فتح المجال أمام الشركات لتصويب أوضاعها، بما يحقق توازنًا بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق الركاب.

وبيّنت أن التطبيقات الذكية غير المرخصة تُشكّل تحديًا لهيئة تنظيم النقل البري، نظرًا لغياب المعلومات المتعلقة بالسائقين وعدم إمكانية تتبع المركبات المخالفة، ما يسبب تهديدًا مجتمعيًا وأمنيًا.

وشددت التهتموني على أهمية الحفاظ على التكسي الأصفر كوسيلة نقل رسمية وضمان استمراريته ضمن منظومة النقل العام، بما يحقق العدالة بين المشغلين ويخدم الصالح العام.

بدوره، أكد الخرابشة أن التطبيقات غير المرخصة تؤثر سلبًا على منظومة النقل برمتها، مشددًا على أن النقل البري في الأردن يُمثل العمود الفقري للخدمات بين المحافظات، وأن الهيئة مستمرة في تنظيم القطاع بنهج متوازن يدعم التشغيل الذاتي والمشغل الفردي.

من جهته، أوضح الدرايسة أن الهيئة تعمل على حجب أي تطبيق ذكي مخالف، مؤكدًا أن عملية الحجب عبر الشبكة العنكبوتية معقدة وتواجه تحديات تقنية، إلا أن الجهود مستمرة لمعالجتها.

مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، أكد أن الالتزام بالقوانين والأنظمة هو الأساس في مواجهة التحديات التي تفرضها التطبيقات الإلكترونية الحديثة.