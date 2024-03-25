الإثنين 25-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يرحب بتبني مجلس الأمن قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة

ضبط 593 متسولا ومتسولة في الأردن الشهر الماضي

مؤتمر صحفي حكومي غدا الثلاثاء

"المواصفات": 36 مخالفة لمنشآت ومنتجات منذ بداية رمضان

الملك وغوتيريش يبحثان الأوضاع الخطيرة في غزة

الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبي المنتخب الوطني وطاقمه الفني

التدريب المهني: إنشاء أكاديمية لفنون الطهي في العقبة

سرايا القدس: قصفنا بالهاون تحشدات العدو في محيط مجمع الشفاء

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخين من أصل 8 أطلقت باتجاه أسدود

تعرف على سعر إقتناء ليرة الذهب في الأردن

الإثنين، 25-03-2024 07:58 م

لقاء أردني فرنسي على هامش اجتماعات البرلمان الدولي في جنيف

1711373230710


الوكيل الإخباري - التقى وفد من مجلس الأعيان مع نظرائهم من أعضاء الوفد الفرنسي، وذلك على هامش مشاركة الوفدين في أعمال الجمعية العامة الـ148 لاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

اضافة اعلان


ويترأس وفد الأعيان رئيس اللجنة الإدارية في المجلس العين الدكتور خالد البكار، وعضوية كل من العين طلال الماضي، ورئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس العين الدكتورة محاسن الجاغوب.


وبحسب بيان المجلس الأعيان اليوم الاثنين، تبادل الوفدان وجهات النظر حول الأحداث الجارية في قطاع غزة وتأثيرها على الأردن والمنطقة.


وتحدث العين البكار عن التواصل الدائم بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإيقاف الحرب على قطاع غزة وإيصال المساعدات إليه.


وأكد أن ما تمارسه إسرائيل من عدوان وقتل للمدنيين والأطفال في غزة يعتبر إبادة جماعية تستوجب محاسبة قادة إسرائيل كمجرمي حرب.


وردًا عن سؤال من الجانب فرنسي حول اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، قال البكار: "إن الحديث عن هذا الموضوع في ظل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يعتبر ضرب من الجنون وأن هذا الأمر مرفوض شعبيًا بالمطلق".


وأشار إلى أن "الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي تعتبر مُعطلة نتيجة تعنت إسرائيل وعدم التزامها بالمواثيق والقرارات الدولية".


وتطرق إلى "الجهود الأردنية في استضافة اللاجئين، التي حملت الأردن أعباء كبيرة وأثرت سلبًا على البنى التحية"، مؤكدا أن الأردن يتحمل عبئا ثقيلا في محاربة المتطرفين والإرهابيين خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الجبهة الشمالية.


في حين، أكد أعضاء الوفد الفرنسي أهمية توفير الدعم المناسب للأردن، لأهمية دوره المحوري في المنطقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A6467

الطاقة النيابية تناقش معدل قانون الطاقة المتجددة

147420765_5121091971299439_1360053953098590340_n

مشروع قانون العفو العام تحت القبة الثلاثاء المقبل

660012e5da4f2

لجنة السياحة النيابية تقر معدل قانون السياحة لسنة 2024

65fad50a8cce5

"السياحة والآثار النيابية" تستكمل مناقشات معدل قانون السياحة لعام 2024

26024552_10159784485680424_1249081769_o_4

وفد من الأعيان يُشارك باجتماعات المجموعة العربية في البرلمان الدولي

1711035923548

رئيس مجلس النواب يهنئ بذكرى معركة الكرامة ويوم الأم

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-03-10 at 2.30.28 PM

"البرلمانية الأردنية الجورجية" تلتقي السفير دزولياشيفلي

WhatsApp Image 2024-02-28 at 11.21.56 AM (1)

الصفدي: الأردن بقيادة الملك قدم أنبل صور التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين

1709023092022

مجلس الأعيان يشيد بجهود الملك والإنزال الجوي لإغاثة غزة

220241814161960451126 (2)

مجلس الأعيان يقر اليوم مشروع قانون الموازنة العامة

220241814161960451126 (1)

قانونية الأعيان تشرع بمناقشة معدل التقاعد المدني

WhatsApp Image 2024-02-25 at 1.49.17 PM

مجلس النواب يدعو رؤساء برلمانات لتبني موقف حازم لوقف إطلاق النار في غزة