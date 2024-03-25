لقاء أردني فرنسي على هامش اجتماعات البرلمان الدولي في جنيف

الوكيل الإخباري - التقى وفد من مجلس الأعيان مع نظرائهم من أعضاء الوفد الفرنسي، وذلك على هامش مشاركة الوفدين في أعمال الجمعية العامة الـ148 لاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.

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ويترأس وفد الأعيان رئيس اللجنة الإدارية في المجلس العين الدكتور خالد البكار، وعضوية كل من العين طلال الماضي، ورئيس لجنة التربية والتعليم في المجلس العين الدكتورة محاسن الجاغوب.



وبحسب بيان المجلس الأعيان اليوم الاثنين، تبادل الوفدان وجهات النظر حول الأحداث الجارية في قطاع غزة وتأثيرها على الأردن والمنطقة.



وتحدث العين البكار عن التواصل الدائم بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإيقاف الحرب على قطاع غزة وإيصال المساعدات إليه.



وأكد أن ما تمارسه إسرائيل من عدوان وقتل للمدنيين والأطفال في غزة يعتبر إبادة جماعية تستوجب محاسبة قادة إسرائيل كمجرمي حرب.



وردًا عن سؤال من الجانب فرنسي حول اتفاقية الماء مقابل الكهرباء، قال البكار: "إن الحديث عن هذا الموضوع في ظل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل يعتبر ضرب من الجنون وأن هذا الأمر مرفوض شعبيًا بالمطلق".



وأشار إلى أن "الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الإسرائيلي تعتبر مُعطلة نتيجة تعنت إسرائيل وعدم التزامها بالمواثيق والقرارات الدولية".



وتطرق إلى "الجهود الأردنية في استضافة اللاجئين، التي حملت الأردن أعباء كبيرة وأثرت سلبًا على البنى التحية"، مؤكدا أن الأردن يتحمل عبئا ثقيلا في محاربة المتطرفين والإرهابيين خاصة تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الجبهة الشمالية.



في حين، أكد أعضاء الوفد الفرنسي أهمية توفير الدعم المناسب للأردن، لأهمية دوره المحوري في المنطقة.