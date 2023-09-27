الأربعاء 27-09-2023
الوكيل الاخباري

دور الرعاية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

وزارة التعليم العالي تعلن عن منح دراسية

وزارة التربية توجه رسالة الى المواطنين

"اكتشف سحر الطفيلة" ملتقى اعلامي سياحي هو الاضخم في تاريخ الطفيلة

الملك يرعى الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

ماذا قالت ناديا الروابدة في اول تصريح بعد أداء القسم ؟

توقعات باستقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن عند 2.5%

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى المولد النبوي الشريف

وفاة الطفل ممدوح عقل والتربية تنعاه

التعامل مع 1325 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الأربعاء، 27-09-2023 12:40 م

لقاء استقطابي حيوي لحزب الاتحاد الوطني الأردني في بلدية عجلون

WhatsApp Image 2023-09-27 at 12.31.44 PM


الوكيل الإخباري - في إطار الجهود الدؤوبة لتحقيق التنمية الشاملة والديمقراطية، عقد حزب الاتحاد الوطني الأردني لقاءً استقطابيًا في بلدية عجلون، شهد توافد عدد كبير من الأعضاء والمهتمين لمناقشة مبادئ وأهداف الحزب ولتبادل الآراء حول القضايا الراهنة.

نائب رئيس المجلس المركزي، الكابتن زهير الخشمان، ألقى كلمة رئيسية حول الرؤية الاستراتيجية للحزب، واستعرض المبادئ الأساسية والقيم الوطنية التي ينادي بها الحزب، مؤكدًا على أهمية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في بناء مجتمع متوازن ومستقر.

على الصعيد القانوني، قدم المحامي طارق أبو الراغب، عضو المجلس المركزي، نظرة معمقة حول التزام الحزب بالنظم القانونية والشفافية، وأكد على الدور الحيوي للقوانين في تحقيق العدالة والمساواة وفي تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والمساءلة.

تناولت الآنسة رائدة أبو سمره قضايا ذوي الإعاقة بتفصيل، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتعزيز حقوقهم وتمكينهم، وشددت على دور الحزب في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وفي العمل نحو تحقيق المساواة والعدالة لهم. كما أطلقت مبادرة لتشجيع السياحة بمناسبة يوم السياحة العالمي، تبدأ من عجلون وتغطي معالمها السياحية البارزة؛ وأبرزت أهمية عجلون كوجهة سياحية متميزة.

الشاب عبد الله التعمري، من جانبه، ركز على دور الشباب ومساهمتهم في العملية السياسية وأبرز التحديات والفرص التي يمكن أن تعزز مشاركتهم الفعّالة في صنع القرار، وكيف يمكن للشباب أن يكونوا جزءًا أساسيًا من الحلول الإبداعية للتحديات الوطنية.

وفي سياق متصل، تناولت السيدة علياء العنبر قضية البطالة، وعرضت استراتيجيات متعددة لمعالجتها، مؤكدة على أهمية التنمية المستدامة والابتكار في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار للمملكة.

اللقاء الاستقطابي شهد جلسة نقاش مفتوحة، حيث تبادل الحضور وجهات النظر والآراء حول الموضوعات المطروحة، مما أضاف قيمة كبيرة وأعطى الفرصة للجميع للمشاركة والتفاعل، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات بشكل بنّاء، مما يعكس الالتزام الجاد بمبادئ الديمقراطية والشمولية التي يسعى الحزب لتعزيزها وتطويرها في سياق الحياة السياسية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية.

اضافة اعلان

















 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-09-26 at 4.20.44 PM

إدارية النواب تطلع على واقع عمل مؤسسة التدريب المهني

WhatsApp Image 2023-09-26 at 3.52.02 PM

المالية و"الائتلاف الوطني " النيابيتان تزوران "البترول الوطنية"

WhatsApp Image 2023-09-26 at 3.57.35 PM

ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

WhatsApp Image 2023-09-26 at 2.27.29 PM (1)

طاقة النواب تكرم شركات رائدة في مجال الطاقة

WhatsApp Image 2023-09-26 at 11.37.19 AM

الذنيبات يدعو البرلمانات الإسلامية لموقف موحد بمواجهة الإساءة للقرآن الكريم

WhatsApp Image 2023-09-25 at 3.08.04 PM

صدى العدالة والأمل: من خطاب جلالة الملك في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78