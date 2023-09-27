لقاء استقطابي حيوي لحزب الاتحاد الوطني الأردني في بلدية عجلون

الوكيل الإخباري - في إطار الجهود الدؤوبة لتحقيق التنمية الشاملة والديمقراطية، عقد حزب الاتحاد الوطني الأردني لقاءً استقطابيًا في بلدية عجلون، شهد توافد عدد كبير من الأعضاء والمهتمين لمناقشة مبادئ وأهداف الحزب ولتبادل الآراء حول القضايا الراهنة.



نائب رئيس المجلس المركزي، الكابتن زهير الخشمان، ألقى كلمة رئيسية حول الرؤية الاستراتيجية للحزب، واستعرض المبادئ الأساسية والقيم الوطنية التي ينادي بها الحزب، مؤكدًا على أهمية الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير في بناء مجتمع متوازن ومستقر.



على الصعيد القانوني، قدم المحامي طارق أبو الراغب، عضو المجلس المركزي، نظرة معمقة حول التزام الحزب بالنظم القانونية والشفافية، وأكد على الدور الحيوي للقوانين في تحقيق العدالة والمساواة وفي تعزيز مبادئ الحكم الرشيد والمساءلة.



تناولت الآنسة رائدة أبو سمره قضايا ذوي الإعاقة بتفصيل، مشيرة إلى الحاجة الماسة لتعزيز حقوقهم وتمكينهم، وشددت على دور الحزب في تسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها وفي العمل نحو تحقيق المساواة والعدالة لهم. كما أطلقت مبادرة لتشجيع السياحة بمناسبة يوم السياحة العالمي، تبدأ من عجلون وتغطي معالمها السياحية البارزة؛ وأبرزت أهمية عجلون كوجهة سياحية متميزة.



الشاب عبد الله التعمري، من جانبه، ركز على دور الشباب ومساهمتهم في العملية السياسية وأبرز التحديات والفرص التي يمكن أن تعزز مشاركتهم الفعّالة في صنع القرار، وكيف يمكن للشباب أن يكونوا جزءًا أساسيًا من الحلول الإبداعية للتحديات الوطنية.



وفي سياق متصل، تناولت السيدة علياء العنبر قضية البطالة، وعرضت استراتيجيات متعددة لمعالجتها، مؤكدة على أهمية التنمية المستدامة والابتكار في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار للمملكة.



اللقاء الاستقطابي شهد جلسة نقاش مفتوحة، حيث تبادل الحضور وجهات النظر والآراء حول الموضوعات المطروحة، مما أضاف قيمة كبيرة وأعطى الفرصة للجميع للمشاركة والتفاعل، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات بشكل بنّاء، مما يعكس الالتزام الجاد بمبادئ الديمقراطية والشمولية التي يسعى الحزب لتعزيزها وتطويرها في سياق الحياة السياسية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية.

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