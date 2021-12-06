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الإثنين، 06-12-2021 12:23 م

لقاء الملك بالمجلس الدائم للنواب وراء تأجيل جلسة الاثنين الرقابية

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر نيابية سبب تأجيل جلسة مجلس النواب الرقابية المنوي عقدها اليوم الاثنين إلى الأربعاء القادم.

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وقالت المصادر لـ"الوكيل الإخباري"، إن السبب يكمن في لقاء أعضاء المكتب الدائم للمجلس مع جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية الاثنين.


وأضافت أن الملك سيلتقي رئيس مجلس النواب ونائبه الأول والثاني ومساعديه.


وبيّنت المصدر أنه تم تأجيل جدول أعمال الجلسة إلى يوم الأربعاء المقبل كما هو دون أي تغيير.


وكان من المقرر أن يبحث المجلس في أول جلسة رقابية في الدورة العادية الأولى، طلب مقدم من 76 نائبا لمناقشة اتفاق النوايا الذي وقعته الحكومة مع الاحتلال الإسرائيلي لتبادل المياه والطاقة المتجددة، عدا عن الإجابة على أسئلة مقدمة من 15 نائبا.

 

 




 

 


 

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