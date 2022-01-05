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الأربعاء، 05-01-2022 11:08 ص

لليوم الرابع على التوالي.. الرياطي يغيب عن جلسة النواب

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الوكيل الإخباري - غاب النائب حسن الرياطي، عن جلسة النواب الصباحية المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية لليوم الرابع على التوالي.

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وبدأ مجلس النواب، الأحد الماضي، بمناقشة التعديلات الدستورية.

 

واستكمل المجلس خلال 6 جلسات متواصلة صباحية ومسائية، خلال الأيام الثلاثة الماضية، إقرار 16 منها، منها تأجيل مناقشة المادة السادسة لارتباطها في تعديل آخر.

 

وكان الرياطي من ضمن الذين اشتركوا في الأحداث الأخيرة التي جرت تحت قبة البرلمان مؤخرا، وتطورت إلى عراك بالأيدي بين عدد من النواب.

 

وقدم رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي اعتذاره من الشعب الأردني عن الأحداث الأخيرة.

 

وقال الدغمي، الأحد الماضي، إن ما جرى يحدث في كل برلمانات العالم.

وأضاف أنه تم تحويل ما جرى للجنة القانونية، على أن تّنسّب اللجنة للمجلس بقرارها وسينظر المجلس بتوصياتها قبل اتخاذ القرار المناسب.

 




 

 


 

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