مؤسسي لجنة شباب حزب الاتحاد تعقد اجتماعها الدوري

الوكيل الإخباري -

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عقد مؤسسي فريق عمل شباب حزب الاتحاد (الانسة ريف التميمي، الانسة فرح يوسف، السيد باسل العبادي، السيد سند الرواشدة، السيد بهاء الرواشده) اجتماع مساء الاربعاء 28 ايلول بمقر الحزب الرئيسي في عمان ام اذينة، حيث تم رسم خريطة طريق لعمل اللجنة الشبابية، و تضمنت كيفية اعداد الشباب داخل الحزب ليكونوا قيادات مستقبلية من خلال اشراكهم ببرامج تدريبة متخصصة وتاهيلها،العمل على توسيع المشاركة الشبابية داخل الحزب من خلال تفعيل الأعضاء الحالين وعمل التنظيم لكتل الجامعات وبناء الكوادر في المحافظات،هذا و سوف تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية بمشاركة أوسع للمهتمين بتفعيل دورهم القيادي داخل الحزب الاسبوع القادم، للراغبين بالعمل باللجنة الشبابية، الرجاء التواصل على واتساب 0799929968