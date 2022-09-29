الخميس 29-09-2022
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

أجور جديدة لعدد من مسارات باص عمّان بعضها مجاني

هل يتأثر الأردن بارتفاع أسعار الغاز المسال في أوروبا ؟؟ خبير يوضح

الأردن الأول عربيًا في حجم التحسن في مؤشر الخدمات الإلكترونية

ارتفاع قيمة الصادرات الأردنية إلى روسيا وأوكرانيا خلال 7 أشهر

السفيرة البريطانية تلتقي في اربد طلبة وممثلين عن المجتمع المحلي

انقلاب شاحنة عصير على طريق عمان - البحر الميت - فيديو وصور

الإضراب الشامل يعم جنين حداداً على أرواح الشهداء

الغش وهدر المال العام لـ 7 متهمين بقضية شارع السَّلط

الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة

الخميس، 29-09-2022 01:32 م

مؤسسي لجنة شباب حزب الاتحاد تعقد اجتماعها الدوري

h7


الوكيل الإخباري - عقد مؤسسي فريق عمل شباب حزب الاتحاد (الانسة ريف التميمي، الانسة فرح يوسف، السيد باسل العبادي، السيد سند الرواشدة، السيد بهاء الرواشده) اجتماع مساء الاربعاء 28 ايلول بمقر الحزب الرئيسي في عمان ام اذينة، حيث تم رسم خريطة طريق لعمل اللجنة الشبابية، و تضمنت كيفية اعداد الشباب داخل الحزب ليكونوا قيادات مستقبلية من خلال اشراكهم ببرامج تدريبة متخصصة وتاهيلها،العمل على توسيع المشاركة الشبابية داخل الحزب من خلال تفعيل الأعضاء الحالين وعمل التنظيم لكتل الجامعات وبناء الكوادر في المحافظات،هذا و سوف تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية بمشاركة أوسع للمهتمين بتفعيل دورهم القيادي داخل الحزب الاسبوع القادم، للراغبين بالعمل باللجنة الشبابية، الرجاء التواصل على واتساب 0799929968اضافة اعلان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_b97c35db288eea79a8c7c36bc5d86f50-800x549

خارجية النواب تدين القصف الإيراني لمناطق في كردستان العراق

wwww

الخشمان : اتشرف بأن اكون احد منتسبي ومؤسس حزب الاتحاد الوطني الاردني

image (49)

محاضرة توعوية لموظفي مجلس الأعيان حول مرض السكري

WhatsApp Image 2022-09-28 at 2.56.18 PM

زراعة النواب تبحث مطالب اهالي لواء دير علا

1664363467417

الأخوة البرلمانية مع دول الخليج تلتقي السفير البحريني

1

حزب الاتحاد يشهد حركة انتسابات كبيرة في صفوفة

أخبار متعلقة
1

حزب الاتحاد يشهد حركة انتسابات كبيرة في صفوفة

WhatsApp Image 2022-09-25 at 3.41.16 PM

حزب الاتحاد ينظم لقاءاً سياسياً في غرفة تجارة الزرقاء

hzbb

حزب الاتحاد يعقد لقاءاً حوارياً في بيت يافا بمحافظة اربد

WhatsApp Image 2022-09-21 at 3.09.35 PM

حزب الاتحاد يعقد لقاء لممثلي المحافظات و مرشحي غرفة تجارة عمان

WhatsApp Image 2022-09-06 at 2.47.08 PM

الإدارية النيابية تطالب بتعديل أسس الإحالة إلى التقاعد المبكر

32917089_1512970365470833_1822822388581007360_n

لجنة الثقافة والشباب في الأعيان تطلع على آلية عمل إدارة مكافحة المخدرات