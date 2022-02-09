مالية الأعيان تبحث التحديات الاقتصادية والحلول المقترحة

الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، خلال لقائها، اليوم الأربعاء، عددا من أساتذة الاقتصاد في الجامعات الأردنية، التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والحلول المقترحة بشأنها.

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وحضر اللقاء الدكتور رعد التل والدكتور علاء الطراونة من الجامعة الأردنية، والدكتور فؤاد كريشان من جامعة الحسين بن طلال، والدكتور سامر الرجوب والدكتورة آلاء البشايرة من الجامعة الهاشمية.



وقال العين الصرايرة إن اللقاء مع نخبة من أساتذة الجامعات الأردنية المتخصصين في علم الاقتصاد يهدف إلى معرفة الآراء والخبرات التراكمية في تشخيص التحديات الراهنة، وسبل إيجاد حلول مقترحة قابلة للتطبيق من أجل دفع العجلة نحو التعافي الاقتصادي وتحفيزه في المملكة.



بدورهم، تحدث المشاركون في اللقاء، عن أهمية التركيز على القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والأكثر توظيفا للأردنيين، مؤكدين ضرورة وجود خطة اقتصادية عابرة للحكومات تهدف إلى تحفز النمو الاقتصادي والصادرات وتخفيض نسب البطالة.



ودعوا إلى تفعيل السياسات الاقتصادية بما يخدم خطط التحفيز الاقتصادية التي تتبناها الحكومات وتحفيز الصادرات، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب استثمارات لإقامة مشاريع كبرى تسهم في الحد من نسب البطالة.