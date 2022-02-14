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الإثنين، 14-02-2022 04:14 م

مالية الأعيان تبحث خطة عملها لمناقشة الموازنة العامة

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الوكيل الإخباري - بحثت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان وضع خطة وتصور لدراسة الموازنة العامة للدولة لسنة 2022، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة العين جمال الصرايرة وحضور أعضاء اللجنة.اضافة اعلان


وتداولت اللجنة المقترحات والأفكار الايجابية ووضع آلية تدعم النقاط الايجابية للموازنة وتلافي السلبيات والنهج المتبع في إعدادها والتركيز على الاولويات الاقتصادية برؤية وطنية تستشرف المشكلات وتسعى لحلها والتأسيس لحاكمية رشيدة تتجاوز التحديات والصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني للسنوات المقبلة.

واشار العين الصرايرة إلى الإجراءات الحصيفة التي ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة بما يعزز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي ويعزز النمو المستدام، حيث يمكن الجميع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية ويقلل من مستويات الفقر والبطالة وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ما ينعكس ايجابا على جميع محاور التنمية المختلفة.

 




 

 


 

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