"مالية الأعيان" تستكمل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023

الوكيل الإخباري- استكملت لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023، بحضور رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين.

اضافة اعلان



وأشاد أعضاء اللجنة، بتطور الديوان وجهوده في إعداد التقرير، مؤكدين استمرارية التواصل مع الديوان من أجل بحث أبرز الملاحظات الواردة في التقرير بشكل مفصل، بهدف الخروج بتوصيات.