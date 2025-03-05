"مالية الأعيان" تستكمل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023

وأشاد أعضاء اللجنة، بتطور الديوان وجهوده في إعداد التقرير، مؤكدين استمرارية التواصل مع الديوان من أجل بحث أبرز الملاحظات الواردة في التقرير بشكل مفصل، بهدف الخروج بتوصيات.
من جانبه، استعرض الدكتور الحمادين أهم النقاط الجوهرية الواردة في التقرير ومواطن الخلل لتصويبها بالتوازي مع المخرجات الرقابية.
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