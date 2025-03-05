 
الأربعاء 2025-03-05 04:51 م
 

"مالية الأعيان" تستكمل مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023

مجلس الأعيان
مجلس الأعيان
 
الأربعاء، 05-03-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-    استكملت لجنة مصغرة منبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للعام 2023، بحضور رئيس الديوان الدكتور راضي الحمادين.

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وأشاد أعضاء اللجنة، بتطور الديوان وجهوده في إعداد التقرير، مؤكدين استمرارية التواصل مع الديوان من أجل بحث أبرز الملاحظات الواردة في التقرير بشكل مفصل، بهدف الخروج بتوصيات.


من جانبه، استعرض الدكتور الحمادين أهم النقاط الجوهرية الواردة في التقرير ومواطن الخلل لتصويبها بالتوازي مع المخرجات الرقابية.

 
 
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